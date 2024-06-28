رئيس «عربية النواب»: 30 يونيو أنقذت المنطقة كلها من المخططات الإرهابية

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنّ ثورة 30 يونيو كانت صاحبة الفضل فى إنقاذ البلاد والمنطقة العربية من المخططات الإرهابية والفتنة التي استهدفت بها الجماعات الدموية تقسيم البلاد وإدخالها فى حروب أهلية.

ثورة 30 يونيو

واضاف أباظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ ثورة 30 يونيو كشفت عن درجة الوعى التي يتمتع بها المصريون ونضجهم الفكري والسياسي حيث أعلنوا رفضهم التام لمحاولات النيل من مصر وأمنها واستقرارها.

وتابع: «يجب أن يعرف كل مصري وعربي أن ثورة 30 يونيو، حققت اختراقا وتغييرا كبيرا ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى المنطقة العربية والعالم كله، بعد أن كشفت الأهداف الخبيثة والشيطانية لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي».

المشروع التخريبي لجماعة الإخوان الإرهابية

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب: «علينا جميعا أن نكون واعين ومنتبهين لأن المشروع التخريبي لجماعة الإخوان الإرهابية ما زال مستمرا في المنطقة ضد مصر والدول العربية كلها».

واوضح أنه من المهم أن نذكر دائما أن نجاح 30 يونيو يجب أن يستمر حتى يضع جماعة الإخوان الإرهابية في حجمها الحقيقي، لأن هذه الفئة الضالة لا تريد الخير لمصر والدول العربية.