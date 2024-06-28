الإضراب الـ11 ببريطانيا.. الأطباء عالقون في نزاعهم مع الحكومة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إضراب الأطباء ببريطانيا.. القطاع الطبي البريطاني في عين العاصفة».

وجاء في التقرير: «إضراب ليس بجديد، فهو الحادي عشر في سلسلة إضرابات الأطباء في إنجلترا، الذي يأتي في إطار نزاع طويل الأمد مع الحكومة حول الأجور وظروف العمل، ما سيلقي بظلاله على خدمات المستشفيات».

وأشار التقرير، إلى أن الأطباء الممارسين الذين يشكلون العمود الفقري لرعاية المستشفيات والعيادات، عالقون في نزاعهم مع الحكومة منذ أواخر عام 2022، موضحا أن الإضراب الحديث ينظم في وقت حرج، إذ إنه يسبق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في بريطانيا بالرابع من يوليو المقبل، كما أنه يمثل مصدر قلق كبير للناخبين.

رواتب الأطباء انخفضت بمقدار الربع

من جانبها، قالت الجمعية الطبية البريطانية، إن رواتب الأطباء انخفضت بمقدار الربع خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وأن الأطباء المؤهلين حديثا يحصلون على نحو 15 جنيها استرلينيا أي ما يعادل 19 دولارا في الساعة ببريطانيا.

في المقابل، قالت الحكومة إنها منحت الأطباء زيادات في رواتبهم تتراوح بين 8.1% إلى 10.3% العام الماضي، وإنه لا يمكن تقديم عرض للأجور خلال فترة ما قبل الانتخابات العامة.