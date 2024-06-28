وجبات صحية للأطفال بتكاليف بسيطة.. طريقة تحضير «شوكو- بوبس»

قال الدكتور إسلام أحمد، خبير تغذية ولايف كوتش، إنَّه يجب على الوالدين الاهتمام بصحة أبنائهما عبر التغذية السليمة، ويمكن للأم أن تحرص على إعداد وجبات صحية للأطفال في المنزل بتكاليف بسيطة، موضحًا أنَّ هناك نظامًا صحيًا وفي نفس الوقت مُشبع يمكن اتباعه للأطفال.

شروط التغذية السليمة للطفل

وتابع «أحمد»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ من أهم شروط التغذية السليمة للطفل أن يكون أسلوب حياة له، أو لايف ستايل، وليس دايت لمدة محددة يتركها بعدها، وجذب الطفل للتغذية السليمة يمكن بسهولة تنفيذه بتقديم وجبات محببة إليهم وفي نفس الوقت صحية، ومختلفة الألوان وذات نكهات مفضلة، أي «ياكل اللي بيحبه ولكن ببديل صحي».

إعداد وجبة «شوكو- بوبس» للأطفال

وأوضح أن مشاركة الطفل في إعداد الوجبة يساهم في أن يحب و«يستطعم» تناولها، ويمكن بمكونات بسيطة في المنزل إعداد وجبة «شوكو- بوبس» لأطفالنا، ومكوناتها عبارة عن مزيج من 4 مكونات؛ دقيق الشوفان والكاكاو الخام والعسل واللبن، في البداية يضاف الكاكاو «ملعقة من الكاكاو الخام» على نص كوب شوفان مطحون ويخلطا جيدًا معًا، ويضاف العسل كبديل للسكر، ويضاف اللبن بالتدريج، ونعجن هذا الخليط ويتم تشكيلها على شكل «كور» وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق في درجة حرارة 160 إلى 170، وبعد خروجه من الفرن يضاف إليه الحليب والعسل، وهذه الوجبة تمد الطفل بالطاقة حوالي 260 سعر حراري لكل 100 جرام.