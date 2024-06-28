التعليم تعلن خطوات التقدم لامتحانات المصريين في الخارج الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم لامتحانات المصريين في الخارج الدور الثاني وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، والمقرر أن يبدأ يوم 13 يوليو المقبل على المنصة الإلكترونية للمصريين في الخارج على الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

وأشارت التعليم، إلى أن على ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية، لتسسجيل الاستمارة الإلكترونية:

- إنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج من خلال هنا.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم إنشائه لولي الأمر.

- سداد مبلغ 150 دولار أمريكي عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط، أو امتحانات تحديد المستوى 2024/2023 عن كل طالب في أي مرحلة دراسية.

- تسجيل الاستمارة الالكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان دور ثان - تحديد مستوى واستيفاء كل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بأن يتم تحديد نوع الامتحان المصريين في الخارج دور ثاني أو تحديد مستوى من خلال الموقع الالكتروني، مشيرا إلى أن امتحانات الدور الثاني تبدأ من الصف الرابع الابتدائي طبقا للجداول المعلنة.

طلاب الصفوف الأول والثاني رياض الأطفال

ويسمح لطلاب الصفوف الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي الذين تعذروا في رفع ملفات الأنشطة بالدور الأول، برفع الأنشطة بالدور الثاني، ولا يتم قبول أي ملفات ورقية.

وبالنسبة لامتحانات تحديد المستوى تبدأ من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، ويتم رفع ملفات الأنشطة للصفوف الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بامتحان تحديد المستوى اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 ولمدة أسبوعان.

وتكون نتيجة جميع الامتحانات في جميع الصفوف الدراسية عبارة عن (اجتاز/ لم يجتاز).