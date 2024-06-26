موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق.. رابط الحصول عليها

عقب انتهاء اختبارات نهاية العام بالعراق، يبدأ أولياء الأمور والطلاب بالاهتمام بموعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، والتي يتوقع أن تظهر خلال الساعات المقبلة، وفق المعلن من وزارة التربية العراقية، التي أكدت أنها انتهت من عملية تصحيح الامتحانات وتوزيع الدرجات، ويتم حاليًا الاستعداد لرفعها بصيغة بي دي أف عبر موقع الوزارة الرسمي.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» بالخطوات كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في العراق، والتي تشغل بال الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب، للانتقال للمرحلة التعليمية التالية، وذلك في السطور التالية:

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

بحسب بيان وزارة التربية في العراق، يتوقع إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في العراق اليوم الأربعاء في عدد من المحافظات وبحد أقصى الخميس المقبل لعموم الطلاب في العراق، حيث سيتم إتاحتها أونلاين بشكل مجاني لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يمكن للطلاب معرفة نتائج اجتهادهم خلال العام الدراسة المنصرف.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه تم تصحيح الاختبارات الخاصة بالطلاب من خلال الموجهين المختصين، مؤكدة أنها أتاحت موقع مجاني لتحميل النتيجة أو يمكن معرفة النتيجة عبر قناة الوزارة على تطبيق التليجرام، وكلا الوسيلتين مجانية ولا تستغرق الكثير من الوقت.

خطوات الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2024

وتتيح الوزارة لأولياء الأمور والطلاب، إمكانية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عبر خطوات بسيطة وهي كالآتي:

- الدخول إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- اختيار قسم الخدمات.

- الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

- اختيار العام الدراسي 2024 وتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

- الضغط على نتائج الثالث المتوسط.

- تحميل النتيجة الخاصة بالطالب بنظام الـ بي دي إف.

- ابحث في الملف عن اسم الطالب والمدرسة لمعرفة النتيجة الكاملة.