عشبة لها تأثير مفيد على صحة الكلتين.. بـ5 جنيهات

النعناع من الأعشاب الموجودة في كل منزل، ومعروف بعناصره الغذائية المفيدة والصحية، ويستخدمه الكثيرون كمشروب أو إضافته للأطعمة، دون معرفتهم بأهميته بشكل كبير، وأنه يقي من الإصابة بعدة أمراض يصاب بها البعض، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» عشبة تساعد على الحفاظ على صحة الكلى موجودة في كل منزل، وبـ5 جنيهات فقط، وفقًا للدكتور شادي عبد العال، استشاري التغذية العلاجية.

فوائد النعناع

,يقول «عبد العال» لـ«الوطن» إن النعناع غني بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الإصابة بالأمراض وله فوائد عديدة على صحة القلب، بسبب مضادات الأكسدة والحفاظ على صحة الكلى، ودعم وتحسين وظائفها، إذ أكدت إحدي الدراسات أن النعناع أن يساعد على تخفيف حدة المضاعفات التي قد تسببها أدوية معينة للكلى،

فتناول النعناع قد يساعد على تقليل قدرة الادوية على التأثير سلبًا على وظائف وأنسجة الكلى، كما أنه من الأعشاب الآمنة على المصابين بأمراض الكلى المزمنة، لكن شرط استشارة الطبيب المختص المعالج، وتناوله باعتدال.

تخفيف حدة الحكة المرافقة لأمراض الكلى

كما أنه ساعد على تخفيف حدة الحكة المرافقة لأمراض الكلى، وتسمى بـ «الحكة اليوريمية» وهي من الأعراض الشائعة التي قد ترافق أمراض الكلى، وذلك من خلال استعماله بشكل موضعي بانتظام لأسبوعين متتاليين.

ويساعد النعناع على تحسين صحة الجهاز الهضمي والتقليل من حالات الغثيان والتقيؤ، وآثاره المهدئة على المعدة، وتخفيف الإزعاج الهضمي، ومفيد للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.