بعد وفاة طالبة ثانوية عامة بسبب تكييف السيارة.. ما هي علامات الاختناق؟

كانت سيارة الأب المتوفي مكانًا آمنًا بالنسبة لطالبة في الثانوية العامة تراجع دروسها كما ظنت، لكن بشكل مفاجئ تسرب غاز أول أكسيد الكربون من تكييف السيارة إلى رئتي ملك الهندواي، طالبة المنوفية التي أحزن خبر وفاتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد دقائق من استنشاقه أصيبت بحالة اختناق لم تنجُ منها، فما علامات الاختناق وأسباب تسرب هذا الغاز السام من السيارة؟

علامات الإختناق بغاز أول أكسيد الكربون

بعد وفاة الطالبة ملك هنداوي بالاختناق نتيجة غاز أول اكسيد الكربون، يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطالبة عانت من الاختناق وهي نائمة، لإن خطورة الغاز وزيادة نسبة الوفاة به تزيد في النوم، موضحًا: «غاز أول اكسيد الكربون الغاز الصامت لأنّ ساعات الإنسان مبيحسش بيه، لا طعم ولا ريحة بيحصل نتيجة حرق الفحم أو الأخشاب أو التكييفات، وصعب نعرف الأوضة فيها الغاز دا».

بالنسبة لعلامات الإصابة بتسمم غاز أول أكسيد الكربون، قال«الحداد»:«لو شخص صاحي بتكون الاعراض قيء، تشنجات، صداع صعوبة بالتنفس يتوجه للطبيب، عكس النائم الأعراض مبتظهرش خالص، والوقت بيفوت قبل انقاذه، وبيخش في سمية عن الصاحي لإن استنشاقة اكتر ومبيحسش بالأعراض، كمان مشكلته إنه بيحل محل الإكسجين في الدم تدريجيًا، وقد يؤدي إلى فشل في خلايا المخ،فشل عضلة القلب، تشنجات وممكن فشل تنفسي يؤدي للوفاة لو زادت نسبة السمية، لو تسريب من فحم او شواء مبيحصلش حاجه لو التهوية جيدة، تزيد خطورة الوفاة وقت النوم بشكل أكبر».

أسباب تسرب غاز أول أكسيد الكربون

يجمع مكيف هواء السيارة غاز أول أكسيد الكربون عندما يكون المحرك في وضع الخمول، وبعد ذلك تخرج من المحرك ابخرة هذا الغاز، ويعتبر من أخطر الغازات التي تسبب الوفاة سريعًا، ويمكن أن يتراكم إلى تركيزات خطيرة في الأماكن المغلقة عندما لا يكون هناك تهوية لأجهزة حرق الوقود أو لا يتم صيانتها بشكل صحيح.