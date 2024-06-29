من «عالم سمسم» إلى «inside out».. «أسماء» 15 عاما في الدبلجة العامية للكرتون

بعد عرض الجزء الثاني من فيلم الكارتون inside out 2 على شاشات السينما بمختلف دول العالم، كانت تشعر بفخر كبير وفرحة لا مثيل لها، خاصة أنّ الفيلم عُرض باللهجة العامية المصرية، فضلا عن أنّ إنتاجه وكل ما يتعلق به «مصري» تماما.

ما يقرب من 4 أشهر، قضتها أسماء سمير، إحدى الشخصيات المدبلجة في فيلم الكرتون المصري inside out 2، ومخرجة الحوار، للانتهاء من دبلجة وإنتاج وإخراج الفيلم بنكهة مصرية تماما، وسط حالة من الفخر والاعتزاز والفرحة بخروج فيلم مصري بالكامل، أبهر العالم أجمع.

حب اللكنة العامية المصرية

«الفيلم إنتاج مصري بالكامل واللكنة العامية لها نكهة خاصة بالنسبة للعالم وتحديدا الوطن العربي» وفق حديث «أسماء» خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنّ الفيلم عُرض في مختلف دول الوطن العربي وكان عليه إقبالًا شديدًا للغاية، بسبب الحب الكبير للهجة العامية المصرية.

اللكنة العامية المصرية كانت تسيطر على أعمال ديزني منذ سنوات طويلة، إلا أنّ اللغة العربية الفصحى كان لها رأي آخر في الاستحواذ على أعمال الكارتون لكنها لم تلق نفس الإقبال مثل اللكنة المصرية: «ديزني قررت أنّ اللهجة العامية ترجع من تاني وعملنا فيلم inside out 2 إنتاج مصري بالكامل ودا خلى الناس تحب الفيلم وتقبل على مشاهدته بكثرة خاصة فترة العيد لدرجة أنّ الناس بقت تدخل النسخة المصرية وسايبة الأصل الإنجليزي بتاعها» حسب «أسماء».

حكاية فيلم inside out 2

فيلم inside out 2 مناسب لجميع الأعمار إذ يتناول التغيرات التي تؤثر على الأطفال في فترة المراهقة وتحديدًا الفتيات، وهو ما جعل ردود الفعل عليه إيجابية للغاية.

منذ ما يقرب من 15 عاما، بدأت أسماء سمير، في الاتجاه إلى دبلجة أفلام ومسلسلات الكارتون سواء من خلال أعمال ديزني أو غيرها إلى اللكنة العامية المصرية، وكانت بدايتها في المجال من خلال برنامج «عالم سمسم» الشهير: «أنا بحب أدبلج الأعمال المختلفة خاصة البرنسيسات وقصصها الشيقة والجميلة»، حسب تعبيرها.