سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 27-6-2024

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024 في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حالة من التباين، حيث سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 51.32 جنيه للشراء، ونحو 51.49 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الخميس في نهاية التعاملات، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

لامس سعر اليورو اليوم في بنك مصراليوم 51.23 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.21 جنيه للشراء، ونحو 51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.