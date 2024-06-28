رسالة من بنك CIB لعملائه بشأن توقف عدة خدمات مصرفية
02:25 م | الجمعة 28 يونيو 2024
بنك CIB
أرسل البنك التجاري الدولي CIB رسالة نصية قصيرة SMS مهمة وعاجلة على الهواتف المحمولة الخاصة بعملاء البنك، وتضمنت توقف بعض الخدمات المصرفية المهمة للعملاء والتي لا يمكن الاستفادة بها خلال الوقت الحالي.
تفاصيل الرسالة العاجلة من بنك CIB
وجاء نص الرسالة من بنك CIB كالتالي: «عميلنا العزيز، يرجى العلم أنه بسبب إجراء تحديث على أنظمة البنك، فإن جميع الخدمات المصرفية غير متاحة حاليًا باستثناء بطاقات الائتمان، علمًا بأننا نعمل على عودة الخدمات للعمل بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن، نأسف على الإزعاج».
الخدمات المتوقفة حاليا من بنك CIB
أبرز الخدمات المصرفية المتوقفة من جانب بنك CIB، وفقاً لما أعلنه عبر موقعه الرسمي، كالتالي:
- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
- الخدمة التليفونية البنكية.
- خدمات بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية والمدفوعة مقدمًا «غير مستقرة».
- المحفظة الذكية.
- أجهزة الصراف الآلي.
- خدمة InstaPay.
- فروع CIB.