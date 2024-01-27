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معرض القاهرة الدولي للكتاب

طريقة لزيادة أموالك يوميا من خلال حساب بنك «cib».. ما هي؟

كتب:

محمد سيف
11:44 ص | السبت 27 يناير 2024
بنك cib

بنك cib

يبحث عملاء البنوك عن أفضل الطرق للاستثمار في شهادات البنوك أو شهادات الادخار من أجل تحقيق أكبر نسبة ربح مضمون وآمن، بعيدًا عن المخاطرة في نشاطات تجارية لا يجيدونها فيتعرضون لخسارة أموالهم.

طريقة لزيادة فلوسك

طرح البنك التجاري الدولي cib  حساب لزيادة فلوسك يوميًا من خلال حساب عائد يوم بيوم وهو حساب توفير Everyday Savers، ويدر على العميل ربحًا يوميًا ويكون الحد الأدنى لفتح الحساب 20 ألف جنيه، وهي فرصة جيدة لاصحاب رؤوس الأموال القليلة. 

تفاصيل الفائدة في حساب التوفير اليومي

حدد بنك cib  كيفية احتساب الفوائد للعملاء في حساب التوفير اليومي وهو حساب توفير Everyday Savers ويحصل العميل على فائدة يومية بداية من مبلغ 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه و500 ألف جنيه فأكثر، وحدد البنك نسبة فائدة لكل هذه الشرائح.

Plus 

ابتداءًا من 100 ألف جنيه مصري 6.00%

Wealth

ابتداءًا من 100 ألف جنيه مصري 8.00%

Exclusive Wealth

ابتداءًا من 250 ألف جنيه مصري 10.00%

Private

ابتداءًا من 250 ألف جنيه مصري 10.00%

Private

ابتداءًا من 500 ألف جنيه مصري 11.00%

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بقلم محمد سيف