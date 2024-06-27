الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا والظواهر الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد غدا تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل 2.5 مترا.

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وتأثيرها على حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.