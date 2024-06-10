وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

تواصل وزير التربية والتعليم مع حمزة رضوان وكيل الوزارة في محافظة شمال سيناء، والذي أكد وصول الأسئلة لكافة اللجان بالمحافظة، وحضور رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي.

عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بعدد من التعليمات أثناء امتحانات الثانوية العامة، منها عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الإمتحانات وخارجها، وضرورة توفير المياه الباردة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب على حرارة الجو.

لجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية في سيناء

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، تشكيل لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة، وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الامتحانية فى شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.