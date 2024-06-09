خريطة العرض الخاص للمشاركين في المعرض العام لقطاع الفنون التشكيلية (صور)

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة وليد قانوش سيناريو العرض الخاص بالفنانين المشاركين بالمعرض العام الدورة 44 من المعرض العام، المقرر إطلاقها غدًا، حتى يمكن لكل فنان من العارضين معرفة القاعة الخاصة بعرض أعماله.

وتشهد نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حفل افتتاح الدورة الـ44 على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 8 مساءً.

6 قاعات لأعمال الفنانين في المعرض العام

ويشهد المعرض لأول مرة امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي «الباب سليم وصلاح طاهر وقصر الفنون والهناجر ونهضة مصر وإيزيس»، ولأول مرة أيضاً هناك «عرض المكرمين - عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر - عرض للفنانين الراحلين خلال عام» هذا فضلاً عن العرض الرئيس الذي يضم أكثر من 300 فنان مشارك.

ومن المقرر أنَّ تستمر فعاليات المعرض العام في دورته الـ44 حتى 31 يوليو المقبل، يتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي اُعدت واُختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب الذي سوف يُعلن عنه لاحقاً.