دنيا عبد العزيز تشيد بمسرحية «العيال فهمت»: تحترم عقلية الجمهور

أشادت الفنانة دنيا عبد العزيز على بمسرحية «العيال فهمت»، التي تعرض على مسرح ميامي، من تقديم فرقة المسرح الكوميدي، تحت إدارة الفنان ياسر الطوبجي، وانطلق عرضها في موسم عيد الأضحي الماضي.

إشادة دنيا عبد العزيز بمسرحية العيال فهمت

وعبرت دنيا عبد العزيز خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن إعجابها بمسرحية «العيال فهمت» وموضوعها الذي يناقش قضية عصرية، ونشرت صورًا تجمعها مع أبطال العرض، وعلّقت قائلة: «مسرحية العيال فهمت عمل يحترم عقلية الجمهور، ألف مبروك للجميع كنتم رائعين وامتعتونا».

أبطال مسرحية العيال فهمت

مسرحية «العيال فهمت» من بطولة رنا سماحة، رامي الطمباري، إيهاب شهاب، رانيا النجار، عبد المنعم رياض، ندي محمد، أميرة فايز، وعدد كبير من الفنانين الشباب، والعرض مأخوذ عن رائعة السينما العالمية صوت الموسيقى، وتمت معالجته بصورة عصرية كوميدية.