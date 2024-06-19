رنا سماحة تحتفل بنجاح العرض الأول لمسرحية «العيال فهمت» في عيد الأضحى (صور)

أعربت الفنانة رنا سماحة، عن سعادتها بنجاح عرض أول أيام مسرحية العيال فهمت، بعد اكتمال عدد أول ليلة عرض، ضمن عروض عيد الأضحى، على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، الساعة 8 ونصف مساء أمس، بحضور كامل العدد.

أحداث مسرحية العيال فهمت

ومسرحية العيال فهمت، عرض كوميدي غنائي، وتدور أحداثه حول كابتن طيار توفيت زوجته، ولديه منها 8 أولاد، ويعيش معه شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابه، خاصة أن لديهم احتياجاتهم الكثيرة، ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسؤولية تربية الأولاد، أو احتوائهم معظم الأوقات ولا تلبية طلباتهم، فيجعله يؤدي الأعمال المنزلية فقط، ويأتي لأولاده بمربية، ومن هنا تبدأ الأحداث فهي مربية تفهم التربية جيدا، وتأخذ الأولاد لمنطقة آمنة.

تفاصيل شخصية رنا سماحة في المسرحية

وتشارك الفنانة رنا سماحة في بطولة العرض المسرحي الكوميدي الموسيقي «العيال فهمت»، من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح «المسرح الكوميدي»، الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي.

وتقدم رنا نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة جولي أندروز في الفيلم العالمي «The Sound of Music»، ونفس الشخصية قدمتها أيضًا من قبل الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية «موسيكا في الحي الشرقي» عام 1971، لكن رنا سماحة ستقدمها بطريقتها وبأدائها وخفة ظلها، كما أنها ستغني في العمل عددا من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي.