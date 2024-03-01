«القابضة للكهرباء»: متابعة قراءة العداد من أهم خطوات ترشيد الاستهلاك

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب ورؤساء الشركات لترشيد الكهربا في المكاتب والشركات للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية، وللمحافظة على الأجهزة والأدوات ما يؤدي إلى زيادة الأرباح عن الأعوام السابقة.

قراءة العدادات أثناء تواجد الموظفين خلال يوم العمل

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك» إلى أنّه من ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وتوفير فاتورة الكهرباء في المكاتب والشركات هي متابعة قراءة العدادات أثناء تواجد الموظفين خلال يوم العمل، وكذلك بعد الانصراف للوقوف على الطاقة المستهلكة خلال عدم تواجد الموظفين.

تسجيل أي جهاز يحتاج للصيانة لتقليل الفقد في الطاقة

وأضافت القابضة للكهرباء أن تفقد العدادت بشكل منتظم وفي أوقات مختلفة داخل مقرات العمل يؤدي لتقليل الفقد في الطاقة إضافة إلى تدوين أي ملاحظات تخص قراءة العداد.

عدم ترك الفيشة في الكهرباء

وأكدت الشارقة أنّه يفضل استخدام الغلاية من قبل الموظفين بالشركات وقت الحاجة فقط، والاحتفاظ بالمياه الساخنة في الغلاية مع تنظيفها من الترسبات الجيرية باستمرار، وعدم ترك الفيشة في الكهرباء فإنها تزيد من فقد الطاقة، وكل هذه الإجراءات تؤدي إلى توفير الطاقة.