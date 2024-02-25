«المياه» تستهدف توعية 3 آلاف طالب بأهمية ترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظيم الإدارة العامة للتوعية، والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنشطة توعية وندوات استهدفت 3000 طالب ومعلم بمدارس مركز ومدينة مشتول السوق؛ لترسيخ المفاهيم التوعوية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

ترشيد استهلاك المياه

وأشارت الشركة القابضة، في بيان اليوم، إلى أنّ ألانشطة التفاعلية تضمّنت ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة وعروض تقديمية مرئية؛ لتأكيد أهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، كما تمّ توزيع أوراقٍ توعية بها أرقام الشكاوى والاستفسارات والتظلمات.

تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنّ ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى التلاميذ يعد عاملًا مهمًا للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وهذه مسؤولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.

تنقية مياه الشرب

وتتعاون الشركة مع مديرية التربية والتعليم لإطلاق حملات توعية في المدرسة الثانوية الصناعية بالرحمانية بالشرقية؛ لتوعية الطلاب بالحفاظ على المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بمراحل تنقية المياه والخدمات المقدمة من الشركة.