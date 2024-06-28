قدم الآن.. تنسيق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 في جميع المحافظات

بدأ رسميًا التقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بجميع المحافظات، وهي إحدى المدارس الذكية المتخصصة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتحت إشراف وزارة الاتصالات، إذ تخرج أجيالًا من العمالة الفنية المؤهلة للعمل في سوق الاتصالات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، كما إنّها توفر فرص عمل لخريجيها.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 في جميع المحافظات، متضمنًا رابط التقديم، ومميزات الدراسة فيها، ومصاريفها، والكليات المتاحة بعدها، وشروطها.

«مدرسة WE بتاخد من كام؟»

ووفقًا للموقع الرسمي، فإنّ الحد الأدنى لمجموع القبول في تنسيق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يبدأ من 225 درجة.

مميزات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وتتمثل مميزات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في التالي:

- توفر تدريب عملي في معامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية.

- توفر تدريبات ميدانية لطلابها في مواقع الشركة المصرية للإتصالات.

- تقدم مناهج معتمدة دوليًا في مجالي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تخرّج فني محترف لديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

- تتيح الشركة مسارات وظيفية متعددة لخريجيها.

كم تبلغ مصاريف مدارس WE؟

وكشفت الشركة المصرية للإتصالات في بيان لها، إنّ مصاريف مدارس WE تخضع للمصروفات الحكومية الرمزية التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ما هي شروط مدارس WE؟

وبحسب المصرية للإتصالات فإنّ شروط مدارس WE تتمثل في التالي:

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

- الحصول على الحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في 1 أكتوبر 2024.

- اجتياز الاختبارات، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي.

- أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

- أن يجيد الطالب. اللغة الإنجليزية.

رابط التقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وفيما يخص رابط التقديم في مدارس WE فإنّه يتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط «هنا».

ما هي الكليات المتاحة بعد مدارس WE؟

وفيما يخص الكليات المتاحة بعد مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فإنّها تشمل:

- الكليات التكنولوجية.

- كليات التعليم الصناعي.

- كلية الهندسة بعد إجراء معادلة.

أين توجد مدارس WE؟

وتوجد مدارس WE في عدة محافظات كالتالي:

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نصر بالقاهرة.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد في الجيزة.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الشهداء بالسويس.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في المنيا الجديدة.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في المنصورة بالدقهلية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في سوهاج.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الغربية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في كفر الشيخ.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في دمياط.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الشرقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في جنوب سيناء.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في قنا.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في البحيرة.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في أسيوط.