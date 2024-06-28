«التضامن»: تسجيل 5 أرقام قياسية جديدة بموسوعة جينيس للكشف المبكر 

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دعمها الكامل لإطلاق حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالتنسيق مع وزارة الصحة، موضحة أنه يتم إطلاق الحملة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات.

وأكد الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في بيان صادر عن وزارة التضامن، أن دعم الوزارة من الركائز الأساسية لإنجاح الحملة، حيث يتم مشاركة 3000 رائدة اجتماعية تابعة للوزارة لنشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة لحث المواطنين على المشاركة، متمنيا مشاركة كل المواطنين والاستفادة بالخدمات المقدمة للاطمئنان على صحتهم.

8 كشوفات بالدقيقة

وأوضح أنه على هامش الحملة سيتم تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو عمل مسح لعدد 3860 مواطنا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة، وسيتم تلقي جميع الخدمات مجانا، مشددا على أنه ستقام في السابعة مساء يوم الأحد المقبل أيضا احتفالية كبرى، بالمسرح الكبير بقلعة صلاح الدين الأيوبي مع إضاءة القلعة باللون البنفسجي؛ إحياء لفعاليات حصول مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر علامة توعية بالسرطان.

مبادرات رئيس الجمهورية

وتطمح الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في استكمال المسيرة عن الإعلان عن قصة نجاح جديدة بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، ومبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، بحضور قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ولفيف من ممثلي الهيئات والشركات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.