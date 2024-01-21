«صحة القليوبية»: 3 طرق للوقاية من سرطان عنق الرحم

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انطلاق شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

أوضح «الجزار» في بيان، أنّ سرطان عنق الرحم، يتطور في الجزء السفلي من الرحم، والسبب الرئيسي فيه هو عدوى فيروس الورم الحليمي البشري «HPV»، الذي ينتقل عن طريق العلاقات.

حملة توعية حول سرطان عنق الرحم

وكشف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة، دشنت حملة حول سرطان عنق الرحم للتوعية بعوامل خطر الإصابة، التي تتمثل في أضرار التدخين وضعف جهاز المناعة، والاستخدام طويل الأمد لوسائل منع الحمل، عن طريق الفم، وتعدد العلاقات والتاريخ العائلي لسرطان عنق الرحم.

التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الوقاية هي حجر الزاوية عندما يتعلق الأمر بمكافحة سرطان عنق الرحم، والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض.

أضاف أن الفحوصات المنتظمة لها دورا حاسما في اكتشاف أي تغييرات غير طبيعية في عنق الرحم، قبل أن تتطور إلى سرطان، من خلال اختبارات عنق الرحم واختبارات فيروس الورم الحليمي البشري، التي تسهم في الحد من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

أشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنه للوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم يجب اتباع هذه الإرشادات:

- التوعية والتثقيف.

- الكشف المبكر.

- التطعيم مبكرًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

اختتم «الجزار» بالإشارة إلى أن الكشف المبكر يساهم في تفادي الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن خدمات الحملة مقدمة بأماكن الخدمة بالمجان حيث يمكن ملء استبيان من خلال الاتصال على الرقم 15335، من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو الذهاب لأقرب عيادة لملء الاستبيان الخاص بمبادرة الأورام السرطاني، ضمن حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان عنق الرحم.