تفسير حلم وقوع الأسنان المسوسة.. صحة جيدة أم التعرض لمشكلات؟

تعد رؤية سقوط الأسنان في المنام من الأحلام الشائعة، التي تختلف تفسيراتها حسب الحالة النفسية والعاطفة ووفقًا لتفاصيل الحلم، فبعد يوم طويل يخلد الإنسان للنوم وينتقل لعالم الأحلام، ويرى فيه الأشخاص العديد من الأحلام التي يكون لها تفسير ودلالة خاصة بكل واحد منهم، فما تفسير وقوع الأسنان المسوسة في المنام؟.

حلم وقوع الأسنان المسوسة

فّسر ابن سيرين في كتاب تفسير الأحلام، وقوع الأسنان المسوسة في المنام، قد تشير الرؤية إلى قرب حدث الأخبار السعيدة والمفرحة، وربما علامة على وقوع بعض المشكلات، وذلك ما تناوله العالم ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام، وحال كانت الأسنان التي سقطت مسوسة، فإذا كان سقوطها بدون دم، فإن الرؤية تدل على طول عمر الرائي وتمتعه بصحة جيدة وقدوم المال والرزق إليه بدون تعب أو مشقة.

وحال سقطت الأسنان في اليد دون أن يشعر الرائي بأي ألم يعبر عن العديد من الأمور الصالحة يحاول أن يفعلها في دنياه، ويرمز سقوط الأسنان السليمة دون دم في المنام للحدوث مكروه في العائلة وإصابة أحد أفرادها بمرض لقدر الله، وتبشر رؤية سقوط أسنان الرائي في يده بمنامه على أنه سيحصل على مال من خلال ميراث أو دين له عند أحد والله أعلم.

حلم العزباء

وحال كانت صاحبة الحلم فتاة عزباء بسقوط سن في المنام وظهور غيره على تحقيقها لأمنية ترغب في تحقيقها بإذن الله، وإن كانت امرأة متزوجة عندما ترى ظهور أسنان جديدة بدلًا من الساقطة على استقرار حياتها الزوجية وترقية زوجها في عمله، وعند رؤية ظهور أسنان بدل الأسنان الساقطة في منام المرأة الحامل يدل على أنها حامل في ذكر.