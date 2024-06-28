عضو «دفاع الشيوخ»: ثورة 30 يونيو تمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث

تقدم اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المدنية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أن ثورة 30 يونيو تمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث حيث كان يحاك لمصر والمنطقة مخططات تقسيم وتفتيت وإضعاف للمؤسسات الوطنية للدول فكانت الثورة وما تلاها حائط صد ضد المحاولات بفضل القيادة المصرية الواعية ومؤسساتها الوطنية ووعى الشعب المصرى العظيم، ما يؤكد للعالم أصالة وصلابة المصريين عندما خرج الملايين فى وقت واحد في جميع ربوع مصر لحماية وطنهم وأرضهم، من الطامعين والخونة، في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم أجمع.

وأضاف النائب حاتم حشمت، أن ثورة 30 يونيو، نسفت مشروع قوى الشر والظلام والإرهاب لإسقاط الوطن، وتصدى رجال مصر الأوفياء لبراثن التقسيم والدخول في حرب أهلية، وقد سجَّل التاريخ بحروف من نور الموقف الوطنى والشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة المصرية الباسلة التى وقفت وانتصرت للإرادة المصرية، ولا ننسسى أبدا دور الشرطة المصرية بل الشعب المصري كله، كما تحمّل الرئيس مسئولية كبيرة ومهمة خطيرة في مرحلة حرجة من عمر الوطن، وقيادة سفينة الدولة إلى بر الأمان في المرحلة الانتقالية بكل هدوء واقتدار، والحفاظ على سلامة الوطن.

وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن ثورة 30 يونيو كانت الصخرة التى تحطمت عليها جميع المؤامرات الخسيسة التى لم يكن لها سوى هدف واحد، وهو إسقاط الدولة المصرية وإدخالها فى نفق مظلم وفوضى عارمة، متابعا أن ثورة 30 يونيو أسست مع الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى لبناء ديمقراطية عصرية حديثة للجمهورية الجديدة، يسود فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى ودولة المؤسسات واحترام الدستور والقانون، وأكبر دليل على ذلك ما تشهده مصر من مشروعات عملاقة تتم داخل جميع أنحاء البلاد والقرى لتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

ووجه النائب اللواء حاتم حشمت، تحية تقدير وإجلال لصقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الوطنية فى أنبل وأشرف معركة خاضوها وانتصروا فيها على الإرهاب والإرهابيين بالتجربة المصرية المتفردة، والتي أبهرت العالم كله في حربها ضد الإرهاب نيابة عن العالم كله، في نفس الوقت تم تحقيق نجاحات كبيرة وعظيمة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية في آن واحد بعزيمة فائقة، عاشت مصر دائما وأبدا مرفوعة الرايات.