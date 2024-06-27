التحالف الوطني يعلن وصول مسابقة «يوني جرين» لمراحلها النهائية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلا في مؤسسة «صناع الحياة - مصر» عن وصول مسابقة يوني جرين إلى مراحلها النهائية، في إطار سعيها الدؤوب لدعم المبادرات والمشاريع الخضراء، التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتُعدّ مسابقة يوني جرين، منصة مهمة لتشجيع الطلاب على ابتكار حلول إبداعية لمواجهة تحديات تغير المناخ وحماية البيئة.

مشاركة واسعة من الطلاب في يوني جرين

وقد شهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب من مختلف أنحاء مصر، وجرى تقييم مشاريعهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

ويؤكد وصول مسابقة يوني جرين إلى مراحلها النهائية، التزام مؤسسة صناع الحياة مصر بدعم الشباب، وتعزيز ثقافة الوعي البيئي.

إتاحة الفرصة لعرض الأفكار المبتكرة

وتسعى المؤسسة العاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال هذه المسابقة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض أفكارهم المبتكرة وإمكانياتهم في مجال حماية البيئة.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مظلة وطنية تجمع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تحت سقف واحد، ويهدف إلى تعزيز دور العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنسيق الجهود وتوحيد الأهداف.