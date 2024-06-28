عضو التحالف الوطني ينظم برنامجا تدريبا لتأهيل الشباب إلى سوق العمل

نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتأهيل الشباب لسوق العمل، بمشاركة نحو 120 شابًا وفتاة من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم وبعض المحافظات الأخرى.

تدريب الشباب لسوق العمل

وأوضحت عضو التحالف في بيان، أن هدف البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم واستراتيجيات اجتياز المقابلات الوظيفية، لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن ورش عمل وتطبيقات عملية، قدمها نخبة من خبراء التنمية البشرية ومدربي المهارات الشخصية والتخصصية، وحظي البرنامج بإقبال كبير من الشباب، وشهدت فعالياته تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب.

تعزيز المهارات الشخصية

ولفتت منظمة الجارحي إلى أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لسلسلة من البرامج التدريبية المتكاملة التي تنفذها مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي تركز على تعزيز المهارات الشخصية ووظائف المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته.