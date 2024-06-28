أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجَّلت أسعار العملات، اليوم الجمعة 28-6-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل سعر الدولار اليوم 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

واستقرت أسعار العملات اليوم، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 بمختلف أنواعها مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أما سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.23 جنيه للشراء و51.46 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.23 جنيه للشراء و51.57 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.