حزب «المستقلين الجدد»: 30 يونيو ثورة شعب ضد محاولة اختطاف الوطن

أكد حزب المستقلين الجدد، أن 30 يونيو ثورة شعب انتفض لينقذ الوطن من جماعة حاولت اختطاف الوطن وتغيير هويته.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن هذه الثورة هي ليست ثورة نخبة؛ ولكنها ثورة نابعة من القرى والنجوع وخرج فيها النساء والشباب وكبار السن، خرجوا جميعا بهدف واحد هو الحفاظ على الوطن.

ثورة 30 يونيو بداية لمرحلة مهمة في عمر الوطن

وأضاف في بيان، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لمرحلة مهمة في عمر الوطن استطاعت من خلالها الدولة استعادة هيبتها والمضي قدما إلى بناء الدولة وتنميتها من خلال خطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من براثن الإرهاب وسيناريوهات التقسيم، والتي غرقت فيها دول الربيع العربي.

ثورة 30 يونيو مثال حقيقي لوحدة الشعب المصري

وأكد الحزب أن ثورة 30 يونيو هي مثال حقيقي لوحدة الشعب المصري والتي من خلالها كانت عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية كدولة محورية تدرك دورها وقيمتها من خلال سياسات خارجية متزنة وثوابت وطنية يعلمها الجميع ويحافظ عليها.