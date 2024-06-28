«التضامن» تسدد 14 مليون جنيه مصروفات دراسية لطلاب الجامعات 

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، سداد وحدات التضامن بالجامعات مصروفات دراسية لإجمالي 6100 من طلاب 32 جامعة عن العام الدراسي 2023-2024 بإجمالي 14 مليون جنيه، وتقديم صندوق عطاء للاستثمار الخيري لصالح ذوي الإعاقة، أطراف صناعية لإجمالي 208 أفراد من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة «إيد في إيد».

بطاقات الخدمات المتكاملة

كما دعم صندوق «عطاء» دورات تدريبية لمقدمي الخدمات بدار رعاية المسنات الكفيفات لضمان جودة الخدمات المقدمة، ونوهت «القباج» في بيان لها، إلى أنها اجتمعت مع مؤسسة «صناع الحياة» والإدارة المركزية للتأهيل لمتابعة تقدم حملة «هنوصلك» لتغطية ذوي الإعاقة ببطاقات الخدمات المتكاملة، ولتوظيف طاقات المتطوعين في البحوث الميدانية.

دعم نفسي لطلاب المدارس المجتمعية

ونفذ الهلال الأحمر المصري جلسات دعم نفسي لطلاب المدارس المجتمعية لمواجهة ظاهرة التنمر، وتوزيع حقائب مدرسية على المتدربين، ضمن مشروع «سوا»، وكثف الهلال بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، تدريبات الميسرات فى دور الحضانات التابعة لأفرع الهلال الأحمر المصري في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.