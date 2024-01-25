موعد عودة العمل في البنوك بعد انتهاء إجازة 25 يناير.. اعرف التفاصيل

بدأت إجازة البنوك المصرية اليوم الخميس 25 يناير 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ويأتي بعدها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، وبالنسبة لموعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء الإجازة يكون الأحد المقبل.

موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء الإجازة

سبق وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، أنّ إجازة البنوك يوم 25 يناير، على أن يستأنف العمل يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير 2024.

ونرصد في السطور التالية خدمات متوفرة خلال إجازة البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية.

خدمات متوفرة خلال إجازة البنوك

- السحب والإيداع عبر ماكينات ATM أي ماكينات الصراف الآلي.

- يمكن شراء أو كسر الشهادات أو الودائع من خلال استخدام خدمتي الإنترنت البنكي أو التطبيقات الخاصة بالبنوك.

- دفع الفواتير أو التحويلات من خلال المحافظ الإلكترونية.

التحويلات النقدية عن طريق إنستاباي

- إمكانية عمل التحويلات النقدية عن طريق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري أو التطبيقات الخاصة بالبنوك أو ماكينات الصراف الآلي.

- يمكن معرفة رصيد الحساب ومراجعته من خلال ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات.

- المعاملات المالية من خلال التطبيقات الرسمية للبنوك.