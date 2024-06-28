عمرها 100 عام وتعمل 50 ساعة أسبوعيا.. كيف تحافظ «مريم» على صحتها؟

رغم أن عمرها يتجاوز 100 عام، إلا أنها تعمل 6 أيام في الأسبوع حتى الآن، وتعتمد في نظامها الغذائي على 6 وجبات أساسية، ما يجعل مريم تود المقيمة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، تعيش حياتها بطريقة طبيعية، لدرجة أنها لم تذهب للطبيب منذ 3 سنوات.

كشفت «مريم» أن العادات التي تقوم بها جعلتها تعمل لمدة 50 ساعة في الأسبوع، وتقضي 6 أيام في الأسبوع بشكل مثير للإعجاب في متجر الأثاث الخاص بعائلتها، والذي أسسه والداها في عام 1929.

ووقالت «مريم» في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: «لا أستطيع أن أقول إنني أعمل عندما أستمتع بما أفعله، وكانت والدتي على نفس المنوال، وفي الواقع ماتت هنا في المكتب جالسة هنا تؤدي عملها، وكانت قد تجاوزت الثمانين من عمرها، لذلك قلت إذا كانت هذه هي إرادة الله لحياتي فليكن ذلك.

تتفهم «مريم» أن الجميع يرغب في التقاعد عند سن الستين، لكنها لن تكون سعيدة إذا جلست في البيت، وتعيش العجوز حياتها بطريقة طبيعية، ولا تزال تقود سيارتاه وتشتري البقالة وتطبخ رغم أنها تعيش مع ابنها.

كيف تحافظ «مريم» على صحتها

تحافظ «مريم» على صحتها وتتجنب الأطعمة السريعة والمقلية وتبتعد عن الكحول، وتتناول الكثير من الخضار وتتأكد من أن طبقها دائمًا متعدد الألوان، مثل الطماطم والفلفل والخيار والقرع الأصفر والكوسة.

ورغم ذلك لا تمنع نفسها من أكل الأشياء الأخرى، فهي تستمتع أيضًا بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسن وظائف المخ، كما أنها تحاول النوم بشكل صحيح.