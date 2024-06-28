عاجل.. قرار رسمي مفاجئ بعد إلغاء لقاء بيراميدز وسموحة

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن موقف مباراة بيراميدز وسموحة، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، التي شهدت حريقا، ليجري إلغاء اللقاء رسميا، بقرار من جانب حكم المواجهة.

وقال «دياب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «ستجري إعادة مباراة بيراميدز أمام سموحة، في مسابقة دوري nile، من البداية، خلال الفترة المقبلة، وسيجري تحديد موعد لاحق لإقامة المباراة بين الفريقين».

وكان محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، قد قرر إلغاء مباراة الفريقين في الجولة 28 من عمر منافسات دوري Nile، وذلك بسبب عدم القدرة على استكمال اللقاء بسبب الحريق الذي اشتعل في استاد الإسكندرية الدولي طبقا لقناة أون تايم سبورت.

وكشف مراسل «الوطن سبورت» بالإسكندرية، بأن قوات الأمن إتخذت إجراءات السلامة بمحيط الملعب ودفعت بالعديد من سيارات الإسعاف والمطافي حرصا على سلامة الجميع داخل الملعب.