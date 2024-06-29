«التعليم» تكشف عدد أسئلة امتحاني التاريخ والفيزياء للثانوية العامة

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي للأسبوع الثالث امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم الكيمياء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات متصلة بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم.

طلاب الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحاني التاريخ والفيزياء بالبابل شيت، بنظام الأوبن بوك حيث يتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة على أن يتم تسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحانات، موجهًا الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب علي كتيب المفاهيم، وذلك لاستخدامه مع الطلاب خلال السنوات المقبلة.

وأضافت وزارة التعليم، أن أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة سيكون وفقاً للمواصفات الورقة الامتحانية، ويتضمن 85% اختيار من متعدد و15 مقاليًا، ولكل سؤال في أسئلة الاختيار من متعدد إجابة واحدة فقط لا غير ولا يوجد سؤال له أكثر من إجابة ولا إجابات متشابهة لأي سؤال، وأن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.

إجمالي عدد أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ 46 سؤالًا، منقسمين سؤالين مقاليين بامتحان و44 سؤالًا اختيار من متعدد بإجمالي وتكون الدرجة الكلية لكل مادة هي 60 درجة.