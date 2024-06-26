«لافتة الحب» لكريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وجورجيا بيورو 2024

مباراة منتخب البرتغال ضد جورجيا على ملعب «فيلتينس ارينا» في ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في يورو 2024، شهدت رسالة خاصة من مشجع برتغالي لكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

المشجع البرتغالي رفع لافتة مكتوبا عليها: «إذا كنت تُحب كرة القدم ولا تحب رونالدو فأنت تُعاني من مشكلة»، في إشارة إلى محبته الشديدة للدون البرتغالي.

صورة المشجع البرتغالي أثناء رفعه اللافتة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بداية المباراة، وتداولها محبو اللاعب كريستيانو رونالدو عبر صفحاتهم.

مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

مباراة جورجيا ضد البرتغال بدأت في تمام الساعة 10 مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max، إذ يسعى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لتحقيق العلامة الكاملة في مجموعات أمم أوروبا 2024، بعد الفوز فى الجولة الأولى على التشيك بنتيجة 2-1، وسحق المنتخب التركي بثلاثية نظيفة، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» بألمانيا

تشكيل منتخب البرتغال أمام جورجيا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، دانيلو بيريرا، جونسالو إيناسيو.

خط الوسط: بيدرو نيتو، جواو بالينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

تشكيل منتخب جورجيا

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: أوتار كاكابادزه، جيورجي جفيلسياني، جورام كاشيا، لوكا لوكوشفيلي، لاشا دفالي.

خط الوسط: جيورجي شاكفيتادزي، جيورجي كوخوراشفيلي، أوتار كيتيشفيلي.

خط الهجوم: جيورجيس ميكاوتادزي، خفيتشا كفارتسخيليا.