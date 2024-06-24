حقيقة إبلاغ الشهر العقاري للضرائب عند بيع العقارات والشقق.. مصدر يوضح

ضريبة التصرفات العقارية جزء من الضريبة على الدخل، وتُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقارات وفقًا لأحكام القانون، وتبلغ 2.5% من قيمة البيع، ولكن هل تبلغ مصلحة الشهر العقاري مصلحة الضرائب بالعقارات المباعة؟ أم أن الأخيرة تتحرى بنفسها لتحصيل الضريبة؟

الشهر العقاري: لا نبلغ الضرائب بالمعاملات

وقال مصدر في «الشهر العقاري»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المصلحة لا تبلغ الضرائب بعمليات البيع أو التسجيل للعقارات، ولكن الأخيرة ترسل مندوبيها لمقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية للإطلاع على التصرفات التي تمت في الشهر العقاري، لخصم نسبة ضريبة التصرفات العقارية.

سداد ضريبة التصرفات خلال 30 يوما من البيع

وأضاف المصدر أن ضريبة التصرفات العقارية يسددها الممول خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع، وذلك من المكلف قانونًا وهو البائع دون الرجوع إلى المشتري، إلا إذا سددها المشتري بالاتفاق مع البائع.