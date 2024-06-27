أسعار الحديد اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق المصرية

أعلنت شركات ومصانع الحديد تحديثا جديدا في أسعار الحديد اليوم الخميس 27-6-2024، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و800 جنيه وفق المعلن من الشركات والمصانع وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق، وفق آخر تحديث عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

- سعر حديد السويس 40 ألفًا و100 جنيه للطن بالنسبة للمستهلك، يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد بشاي 40 ألفًا و50 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المراكبي 37 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد مصر ستيل 37 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجيوشي للصلب 37 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك.

سعر طن حديد المصريين

- سعر حديد العلا 37 ألفًا و650 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المصريين 40 ألفًا و50 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الكومي 37 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجارحي 38 ألفًا و750 جنيهًا للطن من المُستهلك.