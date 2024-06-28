أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر.. بكم «عز» الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر، انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي في أبرز المصانع والشركات، إذ يتابع قطاع كبير من التجار والمواطنين أسعار مواد البناء ومن ضمنها الحديد التي تتغير بشكل يومي.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير المعلن من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

شهد سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة انخفاضاً وسجل 39465 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، من خلال تراجع قيمته 1356 جنيهًا للطن الواحد.

سعر حديد عز

سعر حديد عز اليوم الجمعة شهد انخفاضاً وسجل 40501 جنيه للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، من خلال تراجع قيمته 973 جنيهًا للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم عالميا

واستعرضت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، سعر طن الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، والتي جاءت كالتالي:

- سعر حديد التسليح: 505 دولارات.

- سعر البليت: 498 دولارًا.

- سعر الحديد الخام: 106 دولارات.