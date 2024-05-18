«اسمها تي».. خطوبة ابنة المعلق الشهير أحمد الطيب (صور)

احتفل المعلق الرياضي الشهير، أحمد الطيب، بخطوبة ابنته، أمس الجمعة، خارج مصر، باحتفال بسيط داخل المنزل، اقتصر على حضور الأسرتين والأصدقاء.

«اسمها تي».. خطوبة ابنة المعلق الشهير أحمد الطيب

وشارك المعلق أحمد الطيب، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور خطوبة ابنته، معلقًا: «تم اليوم الجمعة حفل خطوبة ابنتي (تي) على المهندس، محمد إيهاب جمعة، في الدوحة بحضور نخبة من الأصدقاء والزملاء والأقارب، ونجوم كرة القدم عقبال أولادكم جميعاً».

متابعًا: «خطوبة وردة الطيب (تي) الحب كله، ومهندس محمد إيهاب جلال، عقبال أولادكم».

خطوبة ابنة المعلق الشهير أحمد الطيب

وظهرت «تي» ابنة المعلق الشهير أحمد الطيب، في حفل خطبتها، بفستان ذهبي، منفوش قليلًا، لامع، بموديل الـ«أوف شولدر» مع الشعر الويفي القصير المنسدل، كما اعتمدت على مكياج سواريه، مع حُلي من الألماس والذهب.

بينما ظهر أحمد الطيب، ببدلة بيضاء، وقميص منقوش بلوني الأبيض والهافان، وتأبق العريس ببدلة سوداء كلاسيكية.

الجدير بالذكر إن المعلق الشهير، أحمد الطيب، عمل في العديد من القنوات الرياضية المصرية.