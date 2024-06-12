عاجل.. أول تعليق من حسام حبيب على خطوبة شيرين

أكد المطرب حسام حبيب، الأنباء المتداولة بشأن خطوبة طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خارج الوسط الفني.

وقال حسام حبيب لـ«الوطن» إنه يهنيء شيرين على الخطوبة، ويتمنى لها حياة سعيدة مليئة بالإشراق والتفاؤل، مضيفا: أتمنى يكون القادم أفضل لها.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، أعلنت أنها احتفلت مؤخرا بخطوبتها، على شخص من خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.