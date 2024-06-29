3 حوادث صعبة للاحتلال الإسرائيلي في محور الشجاعية ورفح الفلسطينية خلال 24 ساعة

تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 3 حوادث صعبة خلال 24 ساعة فقط في محور الشجاعية ورفح الفلسطينية جنوبي غزة، ومناطق أخرى من القطاع، نتيجة الكمائن التي تنصبها الفصائل الفلسطينية لها.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، فقد انهار مبنى مفخخ وبداخله عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء استمرار القوات في التوغل إلى مناطق مختلفة من القطاع المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

انفجار نفقان وبداخلهما قوات إسرائيلية

كما انفجر نفقان مفخخان بالقوات الإسرائيلية، ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، فهناك جنود تحت الأنقاض حتى الآن تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي إخراجهم، بحي الشجاعية في غزة.

مروحيات إسرائيلية تجلي المصابين في رفح الفلسطينية

وفي رفح الفلسطينية، تم رصد قيام مروحيات إسرائيلية بعمليات إجلاء لجنود مصابين في المعارك.

وفي حي تل الهواء جنوبي القطاع، قالت الفصائل الفلسطينية إنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية كانت مُتحصنة داخل منزل في غزة، بقذيفة «TBG»، وسقط جميع من كان بالمنزل بين قتيل وجريح.

وسقط 4 قتلى و5 جرحى خلال الساعات الماضية من الليل من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك المستمرة ضد الفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من القطاع.