وفاة الممثل الأمريكي مارتن مول عن عمر ناهز 80 عاما

رحل المموسيقي والممثل الكوميدي الأمريكي مارتن مول، الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني «Fernwood 2 Night» في السبعينيات، بجانب أعمال أخرى منها «Clue» و«Arrested Development» و«Roseanne»، وذلك في لوس أنجلوس عن عمر ناهز 80 عاما، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأعلنت ماجي ابنة الفنان مارتن مول، وفاة والدها عبر تدويتة على حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «ينتابني حزن شديد وأنا أعلن أن والدي توفي في المنزل يوم 27 يونيو، بعد صراع شجاع مع مرض طويل».

ابنة مارتن مول تنعيه بكلمات مؤثرة: الجميع يفتقدك بشدة

ونعت والدها بكلمات مؤثرة، «كان معروفًا بتفوقه في كل مجال إبداعي يمكن تخيله وأيضًا قيامه بالإعلانات التجارية، سوف نفتقده بشدة زوجته وابنته، وأصدقاؤه وزملاؤه في العمل، وزملائه الفنانين والممثلين الكوميديين والموسيقيين، لقد كان شخصا استثنائيا وأحببته بشكل كبير».

تم ترشيح مول لجائزة إيمي عام 2016، عن دوره الضيف كمساعد سياسي لبوب برادلي في فيلم «Veep»، كما ظهر مؤخرًا ضيفا في عدد من الأعمال منها «The Afterparty» و«Not Dead Yet» و«Grace and Frankie».