توضيح مهم من «التموين» بخصوص إصدار البطاقات الجديدة

كشف تقرير حديث لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج 725 ألفًا و952 بطاقة تموينية جديدة من أجل استحقاق أصحابها للسلع التموينية المدعمة شهريًا مع استحقاق صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد على البطاقة.

استخراج بطاقة التموين الجديدة

وأكدت وزارة التموين أنّ استخراج بطاقة التموين الجديدة يتم فقط لعدد من الفئات هي «محدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات»، منوهة إلى استخراج البطاقات للأسر الأولى بالرعاية على مدار الـ10 سنوات الماضية، ضمن تقرير إنجازات الوزارة من 2014 حتى 2024.

التموين تضم أصحاب «تكافل وكرامة»

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الأسر المنضمة حديثا إلى برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بعد قبول انضمامهم من قبل وزارة التضامن، يستطيعون التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها لاستخراج بطاقات تموينية جديدة إذا كانوا غير منضمين للتموين، أو لإضافة وضم أبنائهم للبطاقة التموينية إذا كانت أقل من 4 أفراد.

وحذرت المصادر من تقديم أي طلبات إلكترونية خاصة ببطاقات التموين، إلا من خلال مكتب التموين التابع للأسرة، إذا كان الطلب يخص إصدار بطاقة جديدة أو إضافة المواليد، أو من خلال بوابة مصر الرقمية إذا كان الطلب يخص الفصل الاجتماعي أو إصدار بدل التالف والفاقد.

وكانت مصادر قد كشفت لـ«الوطن»، تسهيلات جديدة أقرتها وزارة التموين بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين وضم أفراد جدد من الأسرة، من خلال اعتماد تقديم بحث اجتماعي معتمد ومختوم من مديرية التضامن التابعة للأسرة، إذا كانت الأسرة في قوائم انتظار استخراج كارت «تكافل وكرامة» ومتقدمه عليه بالفعل.