«الفنون التشكيلية» ينظم سلسلة لقاءات مفتوحة بدار الأوبرا المصرية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، سلسلة لقاءات للفنانين مفتوحة مع الجمهور على هامش الدورة الـ44 من المعرض العام الذي ينظمه القطاع المقام حاليا بقاعات وزارة الثقافة، وتشمل سلسلة من اللقاءات المميزة تحت عنوان لقاء مع فنان Meet The Artist، مع عدد من أبرز العلامات الفنية التي أثرت في المشهد التشكيلي المصري المعاصر.

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وتشمل اللقاءات استعرض السير الذاتية وأهم المراحل الفنية لكل فنان، مع عرض لأعمالهم الفنية مصحوبًا بالشرح والتحليل والتعقيب من رؤية الفنان الخاصة، ولقاءات مفتوحة للجمهور، بما في ذلك شباب الفنانين وطلبة كليات الفنون والباحثين والنقاد والمهتمين بمسيرة كل فنان.

10 فنانين من أجيال فنية مختلفة

ويشارك في اللقاءات 10 فنانين من أجيال فنية مختلفة، إذ تقام اللقاءات في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، على النحو التالي:

1- لقاء مع الفنان الدكتور رضا عبد السلام، الاثنين 1 يوليو من 7: 9 مساء.

2- الفنان عبد العزيز صعب، الأربعاء 3 يوليو من 7: 9 مساء.

3- الفنان الدكتور محمد أبو النجا الاحد 7 يوليو من 7: 9 مساء.

4- الفنان طارق الكومي، الاربعاء 10 يوليو من 7: 9 مساء.

5- الفنان د. عبد الوهاب عبد المحسن، الاحد 14 يوليو من 7: 9 مساء.

6- الفنانة الدكتورة زينب سالم، الأربعاء 17يوليو من 7: 9 مساء.

7- الفنان صلاح حماد، الاحد 21 يوليو من 7: 9 مساء.

8- الدكتور حمدي عبدالله الإثنين 22 يوليو من 7: 9 مساء.

9- الدكتور محمد عرابي الاربعاء 24 يوليو من 7: 9 مساء.

10- الفنان الدكتور صلاح المليجي، الاحد 28 يوليو من 7: 9 مساء.