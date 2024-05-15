«الفنون التشكيلية» يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام 2024

كشف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن أسماء الفنانين العارضين في المعرض العام بدورته الـ44، والمقرر تحديد موعد نهائي لانطلاق فعالياته خلال الأيام المقبلة.

تسليم الأعمال المشاركة في المعرض العام

وأعلن القطاع في بيان قائمة المشاركين في المعرض العام، ويتجاوز عددهم 300 فنان من مختلف الفنون التشكيلية على مستوى المحافظات، مطالبا الفنانين المشاركين بتسليم الأعمال في قصر الفنون بداية من اليوم الأربعاء حتى السبت 25 مايو 2024، يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء عدا الجمعة.

ويتم تسليم أعمال فناني الإسكندرية بمتحف محمود سعيد ومتحف الفنون الجميلة في نفس المواعيد المذكورة من 9 صباحا وحتى 4 عصرا، موضحا أنّه «بخصوص أعمال التجهيز سيتم التواصل مع الفنانين عن طريق إدارة قصر الفنون لتحديد لقاء بين الفنان والقوميسير وإدارة القصر»

وفي تصريحات سابقة لـ «الوطن»، قال الدكتور وليد قانوش إنّ الدورة المرتقبة من المعرض العام ستقام فعالياتها في 5 قاعات لأول مرة، وتشمل قصر الفنون، وقاعة الباب سليم، ومركز الهناجر وقاعة صلاح طاهر بساحة دار الأوبرا المصرية وقاعات متحف محمود مختار.

أسماء المشاركين في المعرض العام الـ44