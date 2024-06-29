ما هو المعدل المناسب لفقدان الوزن أسبوعيا؟.. «نظام مضمون للتخسيس»

من أجل فقدان الوزن وتحسين المظهر العام، يلجأ الكثيرون إلى اتباع حميات غذائية وممارسة الرياضة بشكل مكثف رغبة منهم في الحصول على نتائج سريعة في أقل وقت، ويتبادر إلى ذهن البعض حقنة التخسيس كحل فعال وعملي للقضاء على دهون الجسم، لذا يوضح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، فيما يلي الطريقة المثلى لفقدان الوزن.

«صلاح الدين» شرح أنّ حقنة التخسيس مفيدة وتساعد على التخلص من الدهون، لكن لا بد من استشارة طبيب متخصص لأن لها آثارا جانبية إذا لم يتم إعطاءها بشكل صحيح، ويجب اتباع حمية غذائية مناسبة قليلة النشويات للحصول على نتائج جيدة وسريعة.

تقنية تفتيت الدهون

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية داليا أشرف، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنّ تقنية تفتيت الدهون الموضعية، آمنة إذ تستهدف منطقة ما وتعمل على تحويل الدهون من الصورة الصلبة لأخرى بسيطة، مشددًا على أن الأزمة تكون من خلال الاعتماد على الأماكن غير المرخصة للحصول على حقن إذابة الدهون مما يعرض الجسم لمشكلات صحية.

وأوضح أنّ هناك فيتامنيات تحسن من حرق دهون الجسم، مشيرًا إلى أنّ معدل إنقاص الوزن من الناحية العلمية يكون بين 400 و500 جرام في الأسبوع، وإذا انخفض وزن الشخص لنحو كيلوجرام خلال أسبوع، يعد ذلك إنجازا كبيرا لكن يجب أنّ يتم بصورة صحيحة من خلال التركيز على تناول السلطة والخضروات الورقية والبعد عن الإكثار في النشويات مثل الأرز والمكرونة، وتناول البروتينات المشوية أو المسلوقة، وتجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

عملية تكميم المعدة

وشدد على أن عملية تكميم المعدة ليست اختيارًا لفئة معينة من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إليها للتحكم في الوزن ابزائد منعا للإصابة بمضاعفات صحية، مشيرًا إلى أنّ من خضع لتكميم المعدة معرض لزيادة الوزن مرة أخرى بسبب العادات اليومية الخاطئة، لذا يجب الحرص على ممارسة الرياضة وشرب الكثير من المياه والبعد عن السكريات والوجبات السريعة والأطعمة ذات الأملاح العالية.