«التعليم» تحدد موعد امتحانات أبنائنا في الخارج الدور الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات أبنائنا في الخارج - الدور الثاني - للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث تقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني 2023-2024، على النحو التالي:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر ولهم دور ثان في مادة أو أكثر.

- الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثان في مادة أو أكثر.

- على الطلاب الجدد المتقدمين من مصر سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيًا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارًا.

المستندات المطلوبة لامتحان الدور الثاني

تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحاً به مواد الرسوب أو بيان الغياب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي، 16 شارع أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

طلاب ابناؤنا في الخارج من الدور الأول

يتم عقد امتحان الدور الثاني2023-2024 ، من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم الجلوس بالدور الأول، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات.

ثانيا: امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين فقط.

تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 13 يوليو من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية.

المستندات المطلوبة

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارًا.

- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى 2023-2024 ، من خلال المنصة الالكترونية.

تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (16) ش امین سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).