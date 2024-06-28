إنجازات «ابدأ» لتوطين الصناعة.. حافظت على وظائف 35 ألف عامل (فيديو)

أبرز تقرير على قناة «إكسترا نيوز»، بعنوان: «كيف غيرت مبادرة ابدأ شكل الصناعة في مصر؟.. أرقام وحقائق، إنجازات المبادرة الرئاسية ودورها الرائد في توطين الصناعة بالبلاد»، وذلك منذ وقت إطلاقها.

ووفقاً للتقرير، استطاعت شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات تغيير شكل الصناعة في مصر وذلك بالتدخل في كل قضايا الصناعة ومواجهتها والبدء في حلها لتحقق المبادرة أرقاما غير مسبوقة وقياسية في كل محاور الصناعة، ونستعرض منها الآتي:

- توطين 23 صناعة لأول مرة في مصر، بإجمالي استثمارات 1,23 مليار دولار بالمرحلة الأولى.

- افتتاح 8 مشروعات بإجمالي وفر يتجاوز الـ750 مليون دولار سنويا.

- خطط افتتاح 23 مشروع في الـ 3 سنوات القادمة، بإجمالي وفر 2.7 مليار دولار سنوياً.

كما نجحت مبادرة ابدأ في تكوين محفظة استثمارية لفرص إقامة مشروعات تكلفتها تتجاوز 20 مليار دولار، لتطلق أول صندوق صناعي مباشر في مصر وهو صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، بإصدار أول قيمته 2,5 مليار جنيه.

واهتمت المبادرة أيضا بإعادة تطوير المناطق الصناعية العشوائية غير المخططة، مثل تطوير منطقة العكاشة الصناعية بالتعاون مع الجهات المختلفة، والتي تضم 4,600 مصنع كما تم تقنين أوضاع 350 مصنع آخر في 15 محافظة بـ8 قطاعات صناعية مختلفة باستثمارات 23 مليار جنيه.

وأسهمت في الحفاظ على وظائف 35 ألف عامل ليرتفع قيمة التصدير إلى 100 مليون دولار سنويا، وتم إطلاق مدارس ابدأ الوطنية للتكنولوجيا التطبيقية مثل مدرس ابدأ للعلوم التقنية بمدينة بدر ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة دمياط.