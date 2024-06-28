وظائف خالية بشركة تجارية كبرى برواتب مجزية وترقيات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيسبوك»، عن وظائف خالية بإحدى الشركات التجارية، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر ومؤسسة كير مصر، في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب، مناسبة ماديا، وفي تخصصات متنوعة.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير التخصصات المطلوبة للوظائف والشروط الوجب توافرها وكيفية التقديم، وحقوق ومميزات العمل، كما أوضحتها وزارة الشباب والرياضة، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع، شبابا للتوظيف في المجالات الآتية:

1- سائقون دليفري رخصة مهنية ثانية وثالثة للعمل بمناطق منيل شيحة وقليوب ومدينة نصر، بالشروط التالية:

- السن من 21 حتى 48 سنة.

- إجادة القراءة والكتابة.

2- سائقون دليفري رخصة مهنية أولى وثانية، للعمل بمنطقة 6 أكتوبر فقط، بالشروط التالية:

- السن حتى 45 سنة.

- إجادة القراءة والكتابة.

3- مشرفون حركة، بالشروط التالية:

- إجاده التعامل الإداري مع السائقين.

- إجاده التعامل مع الحاسب الألي.

- مؤهل عالٍ أو متوسط.

- السن حتى 45 عاما.

4- سائقون تسليم وتحصيل رخصة مهنية أولى أو ثانية، للعمل بمنطقة 6 أكتوبر فقط، بالشروط التالية:

- مؤهل متوسط.

- السن حتى 45 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- رواتب مجزية.

- تأمينات حكومية واجتماعية.

- تأمين طبي خاص في أفضل المراكز الطبية بمصر.

- فرص الترقي لأعلي المناصب الإدارية.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين التقديم على الوظائف، من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/9PhvPhtvV5

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر:

https://tawzeefmasr.com/