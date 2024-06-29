وظائف شاغرة بمرتبات مجزية وبدون خبرة.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لعدة شركات مختلفة، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية لمساعدتهم على توفير مصدر دخل شهري لهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة والملتقى التوظيفي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كل الشروط وحقوق ومميزات الوظائف، وموعد ومكان الملتقى التوظيفي، كالتالي:

موعد ومكان الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب صلاح سالم ببني سويف ليكون مكان الملتقى التوظيفي، ليتم تنظيمه يوم الإثنين الموافق 1 يوليو من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 8 مساء.

وظائف إحدى شركات المواسير والصلب

تطلب إحدى شركات المواسير والصلب عدة وظائف متنوعة، وتتمثل في الآتي:

1- مهندس جودة.

2- مهندس مبيعات.

3- أخصائي موارد بشرية.

4- محاسب.

5- أخصائي سلامة وصحة مهنية.

6- مندوب مبيعات خارجي.

7- أفراد أمن.

8- عمال نظافة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط.

- أن يكون لديهم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- لا يشترط أن يكون لديهم خبرة للتقديم في الوظائف.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي.

وظائف إحدى شركات المشروبات والحلويات

أعلنت إحدى شركات المشروبات والحلويات عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة والمتنوعة، وتتمثل في الآتي:

1- مدير فرع.

2- مساعد مدير فرع.

3- منسق بيع شرقي.

4- منسق بيع غربي.

5- منسق بيع آيس كريم.

6- باريستا.

7- عمال نظافة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عال.

- أن يكون المتقدم للوظائف حسن المظهر.

- أن يكون المتقدم للوظائف يتميز بلباقة الحديث.

- أن يكون لديه خبرة من عام لعامين بمجال الوظيفة.

- يجب ألا يتجاوز سن المتقدم للوظائف 30 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية جدا.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- توفر الشركة لعاملين فرصة للترقي لوظيفة مشرف.