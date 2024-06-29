13 معلومة عن قرض أصحاب المهن الحرة بالبنك الأهلي.. يصل لـ 2 مليون جنيه

يوفر البنك الأهلي المصري الحكومي أنواعا مختلفة من برامج التمويل، من بينها قرض أصحاب الأعمال والمهن الحرة مثل «الأطباء والمحامين والمهندسين والفنانين والمصممين وغيرهم».

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري عن قرض أصحاب الأعمال والمهن الحرة، يصل التمويل إلى مليون ونصف جنيه حسب فئة العميل و2 مليون جنيه للأطباء، ونرصد في السطور التالية أهم 13 معلومة عن القرض.

13 معلومة عن قرض أصحاب المهن الحرة

- مدة القرض يصل إلى 7 سنوات.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

- القرض بدون ضامن.

- الحد الأدنى للعمل عامين على بدء النشاط وذلك لعملاء البنك الأهلي المصري أي لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل، و3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- لا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية التمويل.

مستندات للحصول على القرض

- للحصول على القرض يحتاج الشخص تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الساري وإيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- ويحتاج البنك صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- ومن المستندات أيضًا، مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء لأصحاب الأعمال.

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

- المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جنيه.

- عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7%مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى، 12 % حـال قيام بنك آخر بشراء المديونية.