رئيس «جهاز أكتوبر»: انتهاء تنفيذ 3 أسواق تجارية ومدرسة بمنطقة غرب المطار

صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى تسليم أولى حضانات منطقة غرب المطار لمسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد فوزي المستشار الهندسي لمشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

تنفيذ 3 أسواق ومدرسة في أكتوبر

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق تجارية، وجارِ اتخاذ الإجراءات الإدارية لإعلان موعد المزاد العلني لبيع الوحدات الإدارية والتجارية، مضيفًا أنه جرى الانتهاء من مدرسة «توفيق الحكيم» للتعليم الأساسي بمنطقة غرب المطار، بجانب جاهزيتها للموسم الدراسي الجديد، تعزيزًا لمنظومة الخدمات بمنطقة غرب المطار.

4 مدارس وناد اجتماعي ومركز شباب

وأشار إلى أنه جارِ تنفيذ 4 حضانات أخرى، إضافة إلى 4 مدارس وناد اجتماعي ومركز شباب، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في نهاية العام الحالي.